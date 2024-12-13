الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق اندلع بمقلب قمامة فى القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شب حريق هائل في مقلب قمامة ومخلفات كرتون بمدينة قها التابعة لمحافظة القليوبية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق هائل داخل مقلب قمامة ومخلفات كرتون وبلاستيك بمدينة قها وانتشار الأدخنة بمنطقة الحريق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وجرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء بإشراف اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، وتبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق فى مقلب تجمع قمامة ومخلفات كرتون وبلاستيك.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الحريق وظروفه وملابساته.