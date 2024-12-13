فرقة التلقائيين للتراث السيناوى تبهر الجمهور على مسرح الطور -صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

يواصل فرع ثقافة جنوب سيناء، إحياء الحفلات الاستعراضية والغنائية على المسرح المكشوف بمدينة الطور، احتفالا بافتتاحه بعد التطوير ليصبح منارة ثقافية حضارية فنية على أرض المحافظة.

يأتي هذا في سياق أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبرامج وزارة الثقافة المقدمة، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وشهد الحفل منيرة فتحي السمنودي، القائم بأعمال مدير فرع ثقافة جنوب سيناء، وعدد كبير من أهالي مدينة الطور.

وقدمت فرقة التلقائيين عروضها الفنية الاستعراضية عن التراث البدوي السيناوي، منها "ياعاشقين دلوني، و "لالا لاضايقونا، ويش رايك اليلة، نبوات"، تدريب سحر عيد، وأشرف ممدوح بهجت.

كما قدمت فرقة الفنون الشعبية "أطفال" بجنوب سيناء، استعراضات وطنية، والتحطيب، والتنورة، وذلك تحت رعاية اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.

جدير بالذكر، أن فرقة التلقائيين تأسست في عام 1986، وسميت بالتلقائيين للتراث السيناوى للحفاظ على الاغانى البدوية والموروث الشعبي السيناوي، والفرقة حاصلة على جوائز ودروع خلال مشاركتها في العديد من المهرجانات المحلية والدولية.