بالصور.. تدريب مكثف للكوادر الطبية بأسوان على الصحة النفسية

أسوان - إيهاب عمران:

نظمت هيئة الرعاية الصحية بأسوان، بالتعاون مع منظمة "أطباء بلا حدود"، فعاليات برنامج تدريبي تحت عنوان "بناء قدرات الكوادر الطبية في مجال الصحة النفسية"، والذي استهدف الأطباء والتمريض لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة في المحافظة.

وانعقد التدريب على مرحلتين، حيث شمل الأطباء في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2024، بينما خُصصت الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر 2024 للتمريض، وذلك بمستشفى المسلة التخصصي بأسوان.

ويهدف التدريب لتزويد الكوادر الطبية بالمهارات اللازمة للكشف المبكر عن الحالات الحرجة، وتطوير آليات الإحالة الفعالة لضمان تقديم الرعاية المناسبة في الوقت المناسب.

كما تناول التدريب أهمية الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى، إضافة إلى تعزيز مهارات الاتصال الفعالة لتحقيق رعاية صحية تتمحور حول المريض واحتياجاته.