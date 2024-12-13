بالصور- انطلاق فعاليات بطولة "السيارات كاتينج" بمدينة شرم الشيخ

جنوب سيناء – رضا السيد:

انطلقت فعاليات بطولة السيارات كاتينج، اليوم الجمعة، بمضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ، بالتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن فعاليات البطولة انطلقت بمشاركة 170 لاعب، مشيرًا إلى أن ألعاب سيارات الكارتينج تعد من الألعاب الأكثر متعة على مستوى العالم، كونها تضيف جو حماسي وتشويق وإثارة، مؤكدًا أن الأجواء الشتوية الدافئة التي تتمتع بها مدينة السلام "شرم الشيخ" جعلتها قبلة للسياحة الرياضية، مما يسهم بدرجة كبيرة في تنشيط السياحة بكافة مدن جنوب سيناء السياحية وليست شرم الشيخ فقط.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه يوجد نوعان من هذه السيارات، الأول سيارة الكارتينغ 6.50 حصان وتكون مناسبة لسباقات الأطفال، والنوع الثاني سيارات الكارتينغ 9 حصان وهي التي تستخدم في السباق اليوم كونها الأعلى من حيث السرعة والإثارة، ويعتمد عليها السائقون المحترفون في سباقاتهم.