بالصور- محافظ أسوان يبحث مع رئيس هيئة التخطيط العمرانى معدلات تنفيذ المشروعات

أسوان - إيهاب عمران:

التقى الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الدكتورة المهندسة مها فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لاستعراض أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والمهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمرانى.

وقدم الدكتور إسماعيل كمال شكره للهيئة العامة للتخطيط العمرانى على الجهود المتميزة لاعتماد الأحوزة العمرانية، وتحديث المخططات الاستراتيجية بما يساهم بدوره فى تحقيق التنمية العمرانية المنشودة بزهرة الجنوب، تواكباً مع ما تشهده الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من ملحمة كبيرة من الخير والنماء، وفى ظل جهود مكثفة من الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، موجهاً التخطيط العمرانى بالمحافظة بسرعة الانتهاء من الأعمال المشتركة مع الهيئة لخروجها بالشكل اللائق والمتميز الذي يعود بالنفع على المواطن الأسوانى، على أن يراعى فيها وضع خطط للتنمية من المنظور الاجتماعى والاقتصادى والعمرانى من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة على الوجه الأكمل.

وعرضت الدكتورة مها فهيم الموقف التنفيذي للمخطط الاستراتيجى العام لمحافظة أسوان، والذى تم الإنتهاء منه، والهيئة على إستعداد كامل لإجراء أى تعديلات أو ملاحظات به، فضلاً عن تحديث لوحات الاستراتيجي لعدد 5 مدن فى ضوء القرارات الصادرة بشأن الاشتراطات البنائية الجديدة والعودة للعمل وفقاً للمخططات الإستراتيجية المعتمدة، والتى ينفذها إقليم جنوب الصعيد التابع للهيئة بالتنسيق مع التخطيط العمرانى بالمحافظة، لافتة إلى أنه بالتوازى مع ذلك يتم إعداد المخططات التفصيلية لعدد 5 مدن بنطاق محافظة أسوان طبقاً للأولويات حيث قامت الهيئة بالانتهاء من إعداد المخطط التفصيلى لجزء من مدينة أسوان، وسيتم إفادة المحافظة بها لإبداء أي ملاحظات عليها ، فيما تم الإنتهاء من مخططات 36 قرية بنطاق مركز نصر النوبة، مع تكليف الهيئة لأحد المكاتب الاستشارية للبدء فى أعمال إعداد المخطط الإستراتيجى لعدد 25 قرية أخرى بنطاق مركزى إدفو ودراو.