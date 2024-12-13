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المصلون والأهالي منعوا كارثة.. اندلاع حريق داخل مسجد في بني سويف

03:43 م الجمعة 13 ديسمبر 2024
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    اندلاع حريق داخل مسجد في بني سويف (2)
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بني سويف- حمدي سليمان:

اندلع حريق محدود في أحد المساجد بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، نتيجة ماس كهربائي، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة من مسجد الرحمن بقرية دلاص التابعة لمركز ناصر، نتيجة ماس كهربائي بالمسجد.

أسرع المصلون واستطاعوا بمساعدة الأهالي من السيطرة على ألسنة النيران التي أتت على بعض مفروشات المسجد، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة.

اندلاع حريق حريق مسجد محافظة بني سويف ماس كهربائي مديرية أمن بني سويف
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