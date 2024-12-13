نهاية معاناة مرضى الكلى.. افتتاح وحدة غسيل جديدة في جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

قال الدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، إنه جرى حل أزمة مرضى الغسيل الكلوي بمدينة طور سيناء بشكل نهائي، وذلك من خلال الانتهاء من تجهيز وحدة الغسيل الكلوي بمجمع الفيروز الطبي الذي يعد أحد منشآت الهيئة العامة للرعاية الطبية على بمدينة الطور.

وأوضح مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في تصريح اليوم، أنه من المقرر أن يبدأ العمل والافتتاح الرسمي وحدة الغسيل بمجمع الفيروز الطبي غدًا السبت، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بانتهاء معاناة سفر مرضى الغسيل الكلوي للمدن الأخرى.

وأكد أنه وحدة الغسيل الكلوي 15 ماكينة غسيل، وجرى تجهيزها بأحدث التقنيات، لتقديم خدمات غسيل الكلى المتقدمة بأعلى معايير الجودة، مع ضمان راحة ورفاهية المرضى، ومن خلال فرق طبية متميزة وملتزمة بتحسين جودة الحياة للأفراد الذين يعانون من مشكلات صحية بالكلى.

جدير بالذكر، أن مجمع الفيروز الطبي أقيم على مساحة 28 ألف متر مربع بتكلفة 750 مليون جنيه، ويتكون من 3 طوابق، الطابق الأرضي يضم قسم الاستقبال والطوارئ وغرف الفحص الطبي، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية والمطبخ الرئيسي، والطابق الثاني يضم قسم النساء والتوليد والحضانات التي تتكون من 12 حضانة 11 أساسية، وحضانة عزل، و5 معامل، والدور الثالث يضم غرف العمليات وأجنحة الإقامة، إضافة إلى أن المجمع مجهز بقاعات محاضرات لاستقبال طلاب كليات الطب، وأقسام الأشعة والرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية.