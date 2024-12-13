انطلاق لقاء الجمعة للأطفال بمدينة العبور (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت مديرية أوقاف القليوبية، انطلاق لقاء الجمعة للأطفال بمدينة العبور، في إطار حق الطفل في الرعاية والتنشئة الإسلامية الصحيحة والأخلاق الكريمة وحق الطفل الذي لا يتوقف على الحق في الغذاء أو المسكن فقط بل يشمل جوانب عديدة أهمها التربية السليمة على القيم النبيلة والأخلاق الكريمة والصفات الحميدة.

أقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف والشيخ ياسر حلمى غياتي وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية وتحت إشراف فضيلة الشيخ عبد الرحمن رضوان عبد الرحمن مدير الدعوة حيث أقيم اللقاء بمسجد المجمع الإسلامى بالحى الأول التابع لإدارة أوقاف العبور بحضور كلا الشيخ أحمد محمد جاد مدير إدارة المتابعة بمديرية أوقاف القليوبية والشيخ بشرى محمد عبد القادر على مدير الإدارة والشيخ حسن محمدي محمد أبو سنة مفتش الدعوة والشيخ أحمد رجب الششتاوي إمام المسجد.

شارك في الفعاليات 200 طفل حرصوا على المشاركة بالبرنامج الثقافي للطفولة يهدف نشر القيم والسلوكيات القويمة بين النشء واستعادة دور المسجد في التربية الصحيحة ونشر الفكر الوسطي الصحيح بين الأطفال في إطار حسن استقبال الأطفال وتشجيعهم على حفظ القرآن ونشر منظومة القيم والأخلاق الإنسانية التي حثت عليها جميع الأديان السماوية.