التخطيط العمرانى بالأقصر تسلم إحداثيات 3 عزب ونجوع لضمها للحيز العمرانى

الأقصر - محمد محروس:

أعلن المهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمراني بمحافظة الأقصر، عن الانتهاء من استلام 3 عزب بمدينة البياضية من ضمن 28 عزبة المعتمدة مسبقا بالمركز وهى "البدادرة، الحمزية، والنجاجرة قبلى وبحرى".

يأتي ذلك فى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة تنفيذ أعمال اللجنة الدائمة المشكلة بالقرارين الوزاريين رقمى "169_ 502" لسنة 2016 والمختصة بمراجعة واعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى الجمهورية.

أوضح عبد المسيح أنه تم موافاة مديرية المساحة بإحداثياتها لوضع علامات الحيز العمرانى لها على الطبيعة، مشيراً إلى أن مركز ومدينة البياضية يضم 41 عزبة ونجع، يتبقى منها 13 عزبة ونجع يجرى العمل على إنهاء إجراءات اعتمادها للانتهاء من تحديث الحيز العمرانى لمدينة البياضية بالكامل فى أقرب وقت.

ومن جانبه أشاد محافظ الأقصر بالجهود المبذولة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة، بهدف إنجاز إجراءات اعتماد الحيز العمرانى وتحديثه للتيسير على المواطنين وصول كافة الخدمات والمرافق للمناطق المحرومة.