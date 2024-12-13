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انقطاع مياه الشرب عن مدينة المنزلة بالكامل

02:57 م الجمعة 13 ديسمبر 2024

انقطاع مياه الشرب

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الدقهلية- رامي محمود:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الدقهلية، انقطاع مياه الشرب عن مدينة المنزلة بالكامل، نتيجة وجود كسر في الخط الرئيسي المغذي لمدينة المنزلة، اليوم الجمعة.

وقال بيان شركة مياه الشرب إن كسر مفاجئ بالخط الرئيسي المغذي لمدينة المنزلة وقع صباح اليوم وجرى التدخل العاجل من قبل المعنيين لإصلاح الكسر واعادة المياه مرة أخرى.

وأهابت الشركة بالمواطنين بكافة المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بالإضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاق المدينة ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة العمل المشار إليها.

انقطاع مياه الشرب شركة مياه الشرب الدقهلية مدينة المنزلة
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