عروض أزياء ومعارض للحرف.. انطلاق منتدى "تراثنا ميراثنا" بالأقصر



الأقصر - محمد محروس:

افتتحت الدكتورة صابرين عبدالجليل، رئيس جامعة الأقصر، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، فعاليات منتدى تراثنا ميراثنا فى نسخته الثالثة، بمكتبة مصر العامة، برعاية محافظة الأقصر ومؤسسة إنرووت للتنمية؛ احتفالاً بعيد الأقصر القومي، بحضور السادة عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وعدد كبير من طلاب الجامعة.

تضمن المنتدى تنظيم عدد من الفعاليات المميزة، ذات الصلة بالتراث الحضاري لمدينة الشمس، تحت إشراف منسق عام المنتدى، الدكتور رمضان عبد المعتمد، مستشار رئيس الجامعة للشئون الثقافية والفنون والتنسيق الحضاري.

انطلقت الفعاليات بافتتاح معرض الحرف التراثية، بإشراف الدكتورة رضا عطاالله، قوميسير المعرض، ومنسق التواصل المجتمعي بجامعة الأقصر؛ وضم المعرض عرض منتجات لأكثر من 33 حرفة يدوية وتراثية منها: خشب السرسوع وخشب الاركت والمنسوجات اليدوية وأشغال نول النسيج والكروشية، والكانافا، والتوت باجز وتصنيع وطحن التوابل والبهارات، والخوص، والعرجون ورسم الحناء، والإكسسوار الخرز، والإكسسوار المعدن ونحت الألباستر، والرسم على الأحجار، وغيرها؛ للتأكيد على أهمية التراث المصري، فى دعم عجلة التنمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

كما تم افتتاح فعالية عرض الأزياء التراثية تحت مسمى "رداء الحشمة"؛ أبرز خلاله العارضون التنوع في أشكال الأزياء بجنوب مصر، والتي تتعدد طبقًا للعادات والتقاليد بالجنوب، وشارك في هذا العرض مجموعة من طالبات كلية الفنون الجميلة، تحت إشراف الدكتورة علياء ماهر، قوميسير عام عرض الأزياء التراثية، ودكتورة مرام ثابت، والمهندس كريم عبد السلام.

وتضمنت احتفالية المنتدى فعالية الأطعمة التراثية؛ لعرض الأكلات التراثية المتنوعة التي يشتهر بها جنوب مصر، وذلك من خلال أعمال الطبخ الخاصة بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق، والتي شارك في تنفيذها طلاب بالكلية تحت إشراف الدكتور مايكل ذكى وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حراجي، وكيل كلية السياحة والفنادق لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتم افتتاح معرض فنون تشكيلية بعنوان "التراث فى عيون التشكيليين"، شارك فيه أساتذة وطلاب الفنون الجميلة، و متخصصون، ومحبى الفن التشكيلي؛ تحت مفهوم استلهام التراث المادى واللامادى، متضمنًا الأماكن التراثية، وكذلك العناصر المعمارية والتاريخية، والحكايات الشعبية القديمة، تحت إشراف الدكتور أحمد حسن، قوميسير عام المعرض بمنتدى تراثنا ميراثنا.

كما تضمنت فاعليات المنتدى، عقد ندوة مستديرة ناقش متحدثوها عدة محاور حول مفهوم التراث، وأنواعه، والمواقع التراثية العالمية في مصر، ودور الجامعة في تعزيز التنمية السياحية، وغيرها، كما ألقى المتحدثون خلال الندوة، الضوء على مستقبل الحرف التراثية وأهمية ترميم وصيانة التراث المادي. وكذلك محوراً فى ريادة الأعمال: تحدث في الندوة كل من: الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان السابق، والدكتور فكري حسن مدير برنامج إدارة التراث الثقافى بالجامعة الفرنسية، ومستشار مكتبه الإسكندريه سابقا، والدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، والدكتور حسن رفعت، مدير مركز التعاون الدولي، وأدار الندوة، الدكتور محمود سيد قرني.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس الجامعة، أن اختيار انعقاد النسخة الثالثة لمنتدى تراثنا ميراثنا في هذا الموعد؛ ليتوافق مع احتفالات العيد القومي للمحافظة، لنؤكد أننا جزء لا يتجزأ في إطار حرص الجامعة على القيام بدورها الريادي في خدمة المجتمع، مشيرة إلى ان اختيار اسم المنتدى "تراثنا ميراثنا" دلالة على أهمية التراث وضرورة الحفاظ عليه، متمنية مشاركة كافة كليات الجامعة في النسخة الجديدة للمنتدى.

وأشاد محافظ الأقصر بالمعروضات التراثية، وفكرة المنتدى، مشيرًا إلى أن المنتجات التراثية تلاقي استحسان السائحين من زائري الأقصر، والتي تعبر عن تراث الجنوب.

كما شاركت إنرووت للتنمية بفعاليات تراثنا ميراثنا، بالتعاون مع جامعة الأقصر، في إطار انشطة مشروع تعزيز القطاع الخاص في قطاع الزراعة في صعيد مصر بدعم من حكومة مملكة هولندا؛ حيث تم مناقشة أهمية دور القطاع الخاص و شباب الصعيد في تنمية وتطوير الاقتصاد في ظل التغيرات المناخية وتأثيرها على سلاسل القبمة للمحاصيل التصديرية والحلول المقترحة لتقليل خسائر المزارعين نتيجة للتغيرات المناخية ودور القطاع الخاص والشركات الناشئة في التغلب علي تحديات التغيرات المناخية.

وتضمن الحفل الختامي للمنتدى بإشراف الدكتورة منال مبارك؛ عدة فقرات فنية متنوعة وعرض مادة فلمية عن العرض وكذلك فقرة التنورة والرقص بالعصا الصعيدي، وفقرات الربابة والعود، والغناء، وانتهى الحفل بتكريم أعضاء اللجنة المنظمة والطلاب والمشاركين في الفاعلية.