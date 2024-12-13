ختام فعاليات ورشة عمل "فن القيادة الأخلاقية" بمحافظة الأقصر

الأقصر- محمد محروس:

اختتمت ورشة عمل "فن القيادة الأخلاقية" والتى استمرت على مدار يومين بقاعة المؤتمرات الدولية، حيث تأتي هذه الورشة ضمن رؤية محافظة الأقصر لتعزيز دور القيم الإنسانية في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الكفاءات البشرية لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمجتمع، وذلك في إطار التعاون بين وحدة السكان بمحافظة الأقصر وبرنامج "قيم وحياة" الذي تنفذه مؤسسة أجيال مصر.

استهدفت الورشة، التي عُقدت لمدة خمس ساعات يوميًا، تعزيز مهارات القيادة الأخلاقية وترسيخ القيم الإيجابية والمجتمعية في بيئة العمل.

وافتتحت الورشة بحضور رجاء شوقي رئيس وحدة السكان، وعبد الرحمن شلبي، عضو المجلس الإقليمي للسكان، وسارة العذب، مسئول برنامج "قيم وحياة"، بحضور فريق عمل وحدة السكان.



وتهدف الورشة، إلى تطوير مهارات القيادة الأخلاقية وتعزيز القيم الإيجابية في بيئة العمل، بما ينعكس إيجابيًا على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شهدت جلسات اليوم الأول والثانى نقاشات ثرية وتفاعلاً ملحوظًا من المشاركين البالغ عددهم 21 متدربًا من أعضاء وحدة السكان.



وتضمنت الجلسات محاور رئيسية حول مفاهيم القيادة الأخلاقية وأهميتها في بيئة العمل، إلى جانب تدريبات عملية لتعزيز القيم المجتمعية وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة.



وأكدت رئيس وحدة السكان على أهمية هذه الورشة في تحقيق التكامل بين القيم الإنسانية ومتطلبات التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن البرنامج يسعى لبث روح التعاون والإيجابية بين أعضاء فريق العمل.



واختُتمت الورشة اليوم بتوزيع الشهادات والكتيبات على المشاركين، مع الإشادة بالمستوى المتميز للتدريب والمدربين.

يأتى ذلك تحت رعاية د.منال عوض وزير التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، ومتابعة الدكتور هشام أحمد أبو زيد نائب المحافظ؛ د. فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية ؛واشراف محمد عبد الفتاح وكيل أول وزارة سكرتير عام محافظة الأقصر.