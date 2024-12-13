"الأفرنجية ابتلعت أحمد".. نهاية مأساوية لطفل في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

لقى طفل مصرعه غرقًا، في مياه ترعة الأفرنجية بمركز الفشن جنوبي محافظة بني سويف، وجرى انتشال الجثة ونقله إلى مشرحة المستشفى المركزي.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بتعرض "أحمد.ع"، 3 أعوام، مقيم قرية نزلة البرقي التابعة لمركز الفشن، للغرق فى مياه ترعة الأفرنجية بالقرية، فجرى التوجيه بسرعة انتشال الجثة ونقلها إلى أقرب مستشفى.

جرى انتشال الجثمان بمعرفة الأهالي، ونقله إلى مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.