بالصور- تسليم 20 نموذج تصالح نهائي على مخالفات البناء في جنوب سيناء

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جنوب سيناء – رضا السيد:

سلم اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين، رئيس مدينة دهب بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، المواطنين 20 نموذج تصالح على مخالفات البناء.

وقال رئيس المدينة، إن هذه العقود تعد "نموذج 8 " النهائي للتصالح على مخالفات البناء طبقًا لقانون 187، وجرى إصدارهم عقب إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا الشأن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بضرورة تسريع وتيرة العمل لرفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز في هذا الملف الهام.

وأكد رئيس المدينة أن الجهات المعنية بالمدينة تتعامل مع ملفات التقنين بمنتهى الشفافية والنزاهة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم.

وحث رئيس المدينة المواطنين على ضرورة التقدم للتصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أنه يجري تقديم التسهيلات القانونية للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وملف التصالح.

وأهاب المواطنين ممن لديهم أي مشاكل أو تأخير في ملفات التصالح الخاصة بهم التوجه إلى مكتبه للعمل على حل هذه المشاكل بشكل فوري.