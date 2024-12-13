كان بيعدي القضبان.. "علام" وحماره ضحية حادث قطار في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي مواطن مصرعه متأثرًا بإصابته عقب اصطدام القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد مستقلًا دابة، بالمنشأة جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة المنشاة إشارة من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج باصطدام القطار "أسوان- القاهرة" بالمدعو "علام. ف" 45 عامًا عامل حال امتطائه دابة وعبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ما نتج عنه مصرعه ونفوق الدابة.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشأة المركزي، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.