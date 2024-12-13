إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية

السويس_ حسام الدين أحمد:

قررت غرفة عمليات موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء الغردقة أمام حركة السفن والعائمات البحرية، اليوم الجمعة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر صباح اليوم الجمعة نظراً لسوء الأحوال الجوية حيث بلغت سرعة الرياح 25 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار، وحالة البحر مضطربة جداً.

وأوقفت إدارة الميناء حركة الملاحة وكافة الأنشطة البحرية على العائمات وحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظاً على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.