العثور على جثة تلميذ مذبوح في زراعات القصب بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد

تكثف الأجهزة الأمنية في سوهاج جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة تلميذ مذبوح داخل زراعات القصب بقرية الكشح، مركز دار السلام، شرقي المحافظة.

تلقت مديرية أمن سوهاج، بقيادة اللواء صبري عزب، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب في زراعات القصب.

أظهرت التحريات أن الجثة تعود للتلميذ "شنودة. ع" البالغ من العمر 15 عامًا، الذي يقيم بذات الناحية وكان متغيبًا عن منزل أسرته منذ عدة أيام.

وجهت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط المتورطين.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ متابعة التحقيقات من قِبل النيابة العامة.