محافظ سوهاج يوجه برفع درجة الاستعداد بسبب الشبورة

سوهاج - عمار عبدالواحد

وجه اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الوحدات المحلية للمراكز والأحياء، وكذلك القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، لمواجهة تداعيات الشبورة المائية الكثيفة التي قد تصل إلى حد الضباب وتؤثر على حركة التنقل خلال الفترة من الخميس 12 ديسمبر وحتى السبت 14 ديسمبر.

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية مساء الخميس، على أهمية اتخاذ كافة التدابير الوقائية لمواجهة تأثيرات الشبورة، خاصة على الطرق الزراعية والصحراوية، والتي قد تؤثر على الرؤية الأفقية.

كما أصدر توجيهاته بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث في مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، مع التنسيق بين غرف العمليات الفرعية في المراكز والأحياء لمتابعة الشبورة واتخاذ التدابير اللازمة.

وأضاف "سراج" أنه تم التأكيد على جاهزية المعدات وفرق الطوارئ، وكذلك التنسيق مع إدارة المرور لتطبيق التدابير اللازمة على الطرق السريعة والفرعية، وضمان توفير طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق.

كما ناشد المحافظ المواطنين وسائقي المركبات بالالتزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية واتخاذ الحذر أثناء القيادة، خصوصًا في ساعات الليل والصباح الباكر، لضمان سلامتهم وتجنب الحوادث.