تغريم شاب 50 ألف جنيه بتهمة سب وتشهير على فيسبوك في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الابتدائية الأولى جنح، برئاسة المستشار محمود عبدالكريم النجار، بتغريم شاب مبلغ 50 ألف جنيه بتهمة سب آخر واتهمه بالنصب عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

تعود الواقعة إلى أبريل 2023، حينما تقدم الشاب "هـ" بشكوى لدى قسم تكنولوجيا المعلومات في مديرية أمن قنا، متضررًا من الشاب "س" بعد نشره منشورًا يتضمن صورة المجني عليه وعبارات تشهير، منها "ابن عم النائب نصب عليا في شراء شقة وأخذ مبلغ 75 ألف جنيه"، بسبب خلافات بينهما.

أكدت التحريات صحة الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية، التي أصدرت حكمها بتغريم المتهم 50 ألف جنيه بتهمة التشهير والسب عبر فيسبوك في دائرة مركز شرطة نجع حمادي.

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