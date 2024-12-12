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محافظ المنيا يبحث التعاون مع وفد مطرانية مغاغة والعدوة

10:12 م الخميس 12 ديسمبر 2024

محافظ المنيا يبحث التعاون مع وفد مطرانية مغاغة وال

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المنيا - جمال محمد:

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، يرافقه وفد من المطرانية والدكتور كريم بدر، عضو مجلس النواب، في زيارة تهدف إلى بحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والكنيسة.

وخلال اللقاء، أعرب الأنبا أغاثون عن تقديره لجهود المحافظ في خدمة أبناء المنيا، مشيدًا بالإنجازات التنموية التي شهدتها المحافظة مؤخرًا في مختلف المجالات.

من جهته، رحب اللواء كدواني بالزيارة، مؤكدًا على أهمية الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن، ومثنيًا على الدور الإيجابي الذي تلعبه الكنيسة في دعم خطط التنمية وتكامل الجهود لتحقيق الازدهار في المحافظة.

كما دعا المحافظ إلى تعزيز المشاركة المجتمعية من جميع الجهات والمؤسسات لاستكمال مشروعات التنمية المستدامة، خاصة في إطار المبادرات القومية مثل "بداية" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

محافظ المنيا يبحث التعاون مع وفد مطرانية مغاغة والعدوة (2)

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا الأنبا أغاثون مجلس النواب
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