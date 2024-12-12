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محافظ أسوان يتفقد معرض الفنون التشكيلية لطلاب كلية التربية النوعية (صور)

09:20 م الخميس 12 ديسمبر 2024
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    محافظ أسوان يتفقد معرض الفنون التشكيلية لطلاب كلية التربية النوعية (5)
  • عرض 5 صورة
    محافظ أسوان يتفقد معرض الفنون التشكيلية لطلاب كلية التربية النوعية (2)
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    محافظ أسوان يتفقد معرض الفنون التشكيلية لطلاب كلية التربية النوعية (1)
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    محافظ أسوان يتفقد معرض الفنون التشكيلية لطلاب كلية التربية النوعية (4)
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أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، معرض الفنون التشكيلية الذي ضم 57 عملاً فنياً لطلاب كلية التربية النوعية، وذلك في المبنى الإداري لجامعة أسوان.

وكان في استقبال المحافظ الدكتور لؤي سعد الدين، القائم بأعمال رئيس الجامعة، واللواء أ.ح أسامة عبد الحميد، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بالمستوى المتميز للوحات الفنية التي أنجزها الطلاب، وما تحمله من معاني متنوعة.

كما أكد على حرصه المستمر على تعزيز التعاون مع جامعة أسوان، باعتبارها بيت الخبرة والشريك الأساسي في تحقيق التنمية المنشودة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية بمحافظة أسوان.

اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معرض الفنون التشكيلية كلية التربية النوعية
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