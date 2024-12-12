محافظ الشرقية يستعرض مشاكل المستثمرين بالمناطق الصناعية لتذليل الصعوبات

الشرقية - ياسمين عزت:

عقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اجتماعًا مع عدد من المسؤولين بالشركات والمؤسسات الاستثمارية لمناقشة احتياجات المستثمرين بالمناطق الصناعية وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم.

يأتي هذا الاجتماع بهدف إيجاد حلول عاجلة لضمان استمرارية الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار تعزيز الاكتفاء الذاتي وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأكد محافظ الشرقية أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتوفير حلول فعّالة لضمان زيادة الاستثمارات في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل إجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري منطقة بلبيس الصناعية ورئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري منطقة بساتين الإسماعيلية عددًا من المشكلات التي يواجهها المستثمرون في البنية التحتية، مثل مياه الشرب والكهرباء والطرق.

تم بحث سبل حل هذه المشاكل بشكل عاجل لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج وزيادة الدخل القومي.

وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ على أن الدولة المصرية تشهد طفرة حقيقية في مجال تطوير ودعم الصناعة الوطنية، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لدعم هذه الصناعة، بما يساهم في خلق فرص عمل للشباب وزيادة الاستثمار.

كما حضر الاجتماع عدد من القيادات والمسؤولين، منهم الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، المهندس عبد الله الغزالي، رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس، خالد أباظة، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري بساتين الإسماعيلية - الزوامل الصناعية، المهندس محمد سعيد، رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندسة إيمان محمد رفعت، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، والمهندس أحمد فوزي، وكيل وزارة الطرق والنقل، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين التنفيذيين في الكهرباء والغاز.