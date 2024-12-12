8 مصابين في انقلاب تروسيكل في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان

أصيب 8 أشخاص بجروح مختلفة نتيجة حادث انقلاب تروسيكل على الطريق الصحراوي الشرقي في محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث بالقرب من قرية أبو صالح التابعة لمركز ناصر. وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين أن المصابين هم هويدا جابر إبراهيم (42 عامًا)، يوسف جابر ممدوح (11 عامًا)، عابد عبد الله عبد القادر (46 عامًا)، أسماء سعد حسن (25 عامًا)، سعاد نبيل محمود (21 عامًا)، حمدي محمود أحمد (48 عامًا)، فاطمة نبيل محمود (13 عامًا)، وسندس ماهر ممدوح (16 عامًا)، وجميعهم مصابون بسحجات وكدمات متفرقة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة.