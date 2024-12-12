القبض على سائق السيارة المتسببة في دهس "هايدي العجمي" بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي

تمكنت وحدة مباحث مركز شبين الكوم، بقيادة الرائد محمد المغربي، من إلقاء القبض على "أحمد. أ. أ"، البالغ من العمر 30 عامًا، من قرية شبلنجة التابعة لمركز بنها في محافظة القليوبية، المتهم بدهس "هايدي العجمي"، البالغة من العمر 23 عامًا، والتي لقيت مصرعها أمام إحدى قاعات الأفراح بمركز شبين الكوم في المنوفية مساء الجمعة الماضية.

وكانت الشابة، التي كانت تعمل مديرة لحضانة للأطفال بعد حصولها على بكالوريوس الطفولة المبكرة، قد تعرضت للدهس من سيارة مسرعة أثناء خروجها من الحفل، مما أسفر عن إصابتها بنزيف شديد أدى إلى وفاتها، بينما هرب السائق من موقع الحادث.

وقد أوضح شهود عيان أن السائق لاذ بالفرار بعد الحادث، فيما تم تشييع جثمان الفقيدة بعد صلاة العصر من مسجد حسام الدين في شبين الكوم، حيث أقيمت مراسم العزاء في مسجد الشهيد مساء السبت.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتواصل النيابة العامة التحقيق في الحادث.

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