مقتل شاب في الغربية بطعنة نافذة على يد آخر

الغربية - مروة شاهين:

شهدت قرية دلبشان التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، مقتل شاب في العقد الثالث من العمر إثر طعنة نافذة في الصدر على يد آخر، وذلك في أثناء محاولة الأخير سرقة المجني عليه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب داخل القرية. وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية برئاسة المقدم أحمد شيحة رئيس مباحث المركز والنقيب محمد خطاب معاون المباحث، إضافة إلى سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

تبين أن القتيل يدعى "محمد ر. ال."، البالغ من العمر 21 عامًا، مقيم بقرية دلبشان. وقد تعرض للطعن في صدره على يد شخص آخر يُدعى "محمد. ا" أثناء محاولة الأخير سرقته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.