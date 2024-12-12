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مصرع شخص وإصابة آخرين في حريق بخط سولار بالإسماعيلية

07:51 م الخميس 12 ديسمبر 2024

إسعاف تنقل مصابين-أرشيفية

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران إثر حريق بخط سولار أسفل شريط السكة الحديد بطريق "الإسماعيلية - الزقازيق" الزراعي بالقرب من مزلقان المحسمة.

وكان اللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقي إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق في خط السولار، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر.

انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية إلى مكان الحادث، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التي نقلت الضحية والمصاب إلى مستشفى القصاصين المركزي.

وقالت المصادر إن المتوفى يدعى "محمد صديق الراوي" (63 عامًا) من الإسكندرية، بينما أصيب "محمد إبراهيم زكي" (35 عامًا) من الإسكندرية أيضًا. كما أصيب شخص آخر رفض أن ينقل بالإسعاف.

تم التحفظ على جثمان المتوفي بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيقات.

مصرع شخص الإسماعيلية مدير أمن الإسماعيلية مستشفى القصاصين المركزي النيابة العامة
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