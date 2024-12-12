أطفال ينفذون نموذج محاكاة لمطعم في المدرسة المصرية اليابانية بطور سيناء (صور)

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جنوب سيناء - رضا السيد:

نظمت المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الطور، اليوم الخميس، برنامجًا تعليميًا ترفيهيًا استقبلت خلاله أطفال مرحلة الروضة من مدرسة المروة المتميزة للغات التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، ضمن برنامج تبادل الزيارات لتبادل الخبرات بين المدارس.

تضمنت الفعالية أنشطة متنوعة شملت ألعابًا ومسابقات ومسرحًا للعرائس يهدف إلى توعية الأطفال بأهمية الطعام الصحي، إضافة إلى معايشة داخل قاعات المدرسة للتعرف على النظام الدراسي.

اصطحبت المعلمات الأطفال إلى بيت الرمل، حيث نفذوا نموذج محاكاة متكامل لمطعم. قام الأطفال بإعداد وجبات من الرمال، وتوزعوا في أدوار مختلفة تشمل الطهاة، مقدمي الطعام، منظفي الطاولات، وغاسلي الأطباق، وذلك في أجواء تعليمية ترفيهية.

وأكد الدكتور محمد المدبولي، مدير المدرسة المصرية اليابانية، أن الأطفال هم محور العملية التعليمية، موضحًا أن الأنشطة التفاعلية مثل نموذج المطعم تسهم في تطوير قدراتهم العقلية وتعليمهم قيم المسئولية والنظام والنظافة.

وأضاف أن النشاط يُتيح للأطفال التعرف على المهن المختلفة داخل المطعم والتعاون لإتمام المهام بنجاح، مع تحقيق المتعة والترفيه.

من جانبه، قدم جمال عبد الناصر، مدير مدرسة المروة المتميزة للغات، الشكر لإدارة المدرسة اليابانية على الاستقبال، مشددًا على أهمية تبادل الزيارات لتطوير الخبرات التعليمية لدى الطلاب والمعلمين.

وأوضح أن هذه الفعالية تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وبتوجيهات مسؤولي التعليم في جنوب سيناء، لتعزيز أساليب التعليم الحديثة ورفع كفاءة المدارس.