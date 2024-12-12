مقتل شاب بطلق ناري في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقي شاب مقتله، اليوم الخميس، متأثرًا بإصابته بطلقات نارية في قرية رفاعة التابعة لمركز فرشوط، شمالي محافظة قنا.

تم إيداع جثته مشرحة مستشفى فرشوط المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة فرشوط يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خصومة ثأرية تتعلق بخلافات حول قطعة أرض في قرية رفاعة.

أسفرت المشاجرة عن إصابة الشاب "م" البالغ من العمر 32 عامًا، بطلق ناري في الركبة، وأُدخل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبعد يومين من محاولات إنقاذه، لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى فرشوط المركزي.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، حيث كُلفت وحدة المباحث بالتحري حول الحادث وكشف ملابساته وضبط المتهمين.