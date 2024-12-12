لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الوادي الجديد تنظم مؤتمرًا حول مكافحة الفساد بالتزامن مع اليوم العالمي (صور)

06:20 م الخميس 12 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الوادي الجديد تنظم مؤتمرًا حول مكافحة الفساد بالتزامن مع اليوم العالمي (2)
  • عرض 5 صورة
    الوادي الجديد تنظم مؤتمرًا حول مكافحة الفساد بالتزامن مع اليوم العالمي (1)
  • عرض 5 صورة
    الوادي الجديد تنظم مؤتمرًا حول مكافحة الفساد بالتزامن مع اليوم العالمي (3)
  • عرض 5 صورة
    الوادي الجديد تنظم مؤتمرًا حول مكافحة الفساد بالتزامن مع اليوم العالمي (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الوادي الجديد - محمد الباريسي

عقدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، مؤتمرًا بعنوان "مخاطر الفساد وسبل مكافحته في المجتمع"، تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد. حضر المؤتمر سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، واللواء عبدالله سلطان، رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، بالإضافة إلى ممثلي الهيئة والقيادات التنفيذية ووفد من جامعة الوادي الجديد، والعاملين بالجهات الحكومية المختلفة.

خلال كلمته، نقل سكرتير عام المحافظة تحيات اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، مؤكدًا أن المحافظة تواصل جهودها لمكافحة جميع أشكال ومستويات الفساد، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية. كما وجه الشكر لهيئة الرقابة الإدارية على دورها الفعّال في التصدي للفساد.

من جانبه، أعرب اللواء عبدالله سلطان عن تقديره للتعاون الوثيق بين الهيئة والمحافظة. وقدّم عرضًا تفصيليًا حول جهود الهيئة في مكافحة الفساد، ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023-2030). كما أوضح وسائل التواصل مع الهيئة للإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات.

الوادي الجديد هيئة الرقابة الإدارية اليوم العالمي لمكافحة الفساد اللواء محمد الزملوط جامعة الوادي الجديد مخاطر الفساد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات
تحذير رسمي من دوائين غير مطابقين للمواصفات : أحدهما محلول غسيل كلوي