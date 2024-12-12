الوادي الجديد تنظم مؤتمرًا حول مكافحة الفساد بالتزامن مع اليوم العالمي (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي

عقدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، مؤتمرًا بعنوان "مخاطر الفساد وسبل مكافحته في المجتمع"، تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد. حضر المؤتمر سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، واللواء عبدالله سلطان، رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، بالإضافة إلى ممثلي الهيئة والقيادات التنفيذية ووفد من جامعة الوادي الجديد، والعاملين بالجهات الحكومية المختلفة.

خلال كلمته، نقل سكرتير عام المحافظة تحيات اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، مؤكدًا أن المحافظة تواصل جهودها لمكافحة جميع أشكال ومستويات الفساد، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية. كما وجه الشكر لهيئة الرقابة الإدارية على دورها الفعّال في التصدي للفساد.

من جانبه، أعرب اللواء عبدالله سلطان عن تقديره للتعاون الوثيق بين الهيئة والمحافظة. وقدّم عرضًا تفصيليًا حول جهود الهيئة في مكافحة الفساد، ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023-2030). كما أوضح وسائل التواصل مع الهيئة للإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات.