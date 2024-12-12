في حضور المحافظ.. الإسكندرية تحتفل بكرنفال فني يجوب شوارعها لأول مرة (صور)

الإسكندرية - محمد البدري

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، مساء اليوم الخميس، مهرجانًا رياضيًا وفنيًا تحت شعار "ليالي شباب الإسكندرية"، والذي ينفذ للمرة الأولى في المدينة الساحلية.

جاء ذلك بحضور الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندسة أميرة صلاح نائب المحافظ، إضافة إلى قيادات مديرية الشباب والرياضة ومحافظة الإسكندرية.

ذكرت الدكتورة صفاء الشريف أن المهرجان الذي ينطلق لأول مرة بالمحافظة بدأ بكرنفال فني كبير ومتنوع جاب شوارع محطة الرمل بشارع النبي دانيال. وأوضحت أن الهدف هو إسعاد المجتمع السكندري بكافة أطيافه وأعماره، وإدخال السرور والبهجة من خلال أنشطة رياضية، فنية، ثقافية، وترفيهية.

أضافت الشريف أن فعاليات الليلة الأولى شملت عرضًا فنيًا يبرز الملابس التراثية من الصعيد، الإسكندرية، وسيناء، بالإضافة إلى فقرات عن السنة الميلادية الجديدة مثل بابا نويل، شجرة الكريسماس، التنورة، والمزمار البلدي، بمشاركة فرق مراكز شباب سموحة، النصر، الحرية، الأنفوشي، الحرمين، والنادي النوبي العام.

أشارت إلى أن الهدف من المهرجان يتمثل في إسعاد المواطنين، توسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة المختلفة، ورفع مستوى اللياقة البدنية. وأكدت أن الفعاليات ستستمر لمدة 6 أشهر في عدة أماكن، خاصة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.