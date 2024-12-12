بالصور- تكريم 35 سيدة من حافظات القرآن الكريم بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:

شهد السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان اللواء محمد عبد الجليل، فعاليات الحفل السنوى لتخريج الدفعة الـ 28 من خاتمات القرآن الكريم، وذلك بإجمالي 35 سيدة، وذلك بحضور الشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، والشيخ شعيب أبو سلامة المشرف العام على حلقات تحفيظ القرآن الكريم.

وقدم سكرتير عام مساعد أسوان، التهنئة لخاتمات القرآن، مؤكدا أن تكريمهن يؤكد على أن مصر ستبقى أمد الدهر منارة الحضارة والعلم والثقافة، مشيراً إلى أن خاتمات القرآن الكريم يمثلن الفئة المتميزة داخل المجتمع الأسوانى فى ظل رعاية مديرية الأوقاف لأنشطة تحفيظ القرآن الكريم وخلق أجيال دستورها القرآن الكريم، ليصبح لهم نبراساً فى الحياة علماً وخلقاً، وليؤكد على أن أرض الكنانة وأزهرها الشريف ستظل دائماً قلعة الإسلام والمرجع الحقيقي للدين الوسطى.

وقال الشيخ شعيب أبو سلامة، إن حلقات تحفيظ القرآن الكريم تقدم دروس التلاوة وأحكام التجويد وغيرها من دروس التوعية بالتعاليم والأخلاقيات السمحة التى يدعو لها الدين الإسلامي الحنيف ومنها قيم الولاء وحب الوطن والرحمة والإنسانية، بالإضافة إلى تنظيم معسكر مكثف للمراجعة والتأكد من إتمام الخاتمات لحفظ القرآن كاملاً.

وفي ختام الاحتفال كرم السكرتير العام المساعد خاتمات القرآن الكريم ووزع الهدايا وشهادات التقدير عليهن.