ممر شرفي واحتفال حار.. تكريم استثنائي لمدير مدرسة في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

نظم طلاب وأهالي قرية كفر أبجيج بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، اليوم الخميس، ممرًا شرفيًا لمدير مدرسة، تكريما له بعد وصوله إلى سن المعاش.

واستقبل الطلاب وأهالي القرية معروف عبد العزيز، مدير المدرسة، بتصفيق حار وهتافات في شوارع القرية، حتى دخوله إلى فناء المدرسة، في لفتة تقديرية على جهوده المبذولة طوال مشواره في تعليم الأجيال.

هذا التكريم أدخل البهجة في نفوس معلمي المدرسة، حيث عبّر مدير المدرسة عن سعادته البالغة بتكريمه، شاكراً الطلاب وأولياء الأمور على تقديرهم له ومنحه شهادة تقدير عن دوره الفعّال في إثراء العملية التعليمية.