محافظ البحيرة ووزير التموين يتفقدان مطحن سايمون وصومعة الغلال بدمنهور -صور

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البحيرة - أحمد نصرة:

تفقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مطحن سايمون بمنطقة أبو الريش بدمنهور، والتابع لشركة وسط وغرب الدلتا للصناعات الغذائية.

واستمع الوزير لشرح توضيحي دقيق حول خطوط الإنتاج في المطاحن، بدءًا من مراحل الغربلة المختلفة التي تتم داخل المطحن، وصولاً إلى الإنتاج النهائي للطحين، كما تم استعراض انواع الغربلة ووظائفها وأنواع الغلال.

يبلغ متوسط الطحن 550 طنًا/ اليوم، والمطحون اليومي 480 طنًا، ويضم المطحن 6 خلايا تخزين أقماح، سعة الخلية 500 طن، كما يوجد مخزن دقيق بسعة 30 ألف طن، بالإضافة إلى 16 صومعة ترطيب أول وثاني لتجهيز القمح.

يذكر أن عدد المطاحن بالمحافظة 3 مطاحن، والطاقة الإنتاجية الكلية للمطاحن 1350 طنا و أن الطاقة الإنتاجية الحالية 1140 طنا، وأضافت أن حصة القمح بالمحافظة 1817.5 طنا.

كما تفقدا صومعة غلال زاوية غزال التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والمخصصة لتخزين القمح، والتي تتصدر قائمة تخزين الغلال حيث تبلغ سعتها التخزينية 60 ألف طن، وتضم 12 خلية سعة كل منها 5 آلاف طن، كما تضم المحافظة 6 صوامع والتى تعمل بطاقة استيعابية 137 الف طن.

وتابع محافظ البحيرة ووزير التموين نظام العمل المميكن داخل الصومعة، الذي يعتمد على تقنية التحكم الإلكتروني لمراقبة المخزون وعملية التداول، لضمان جاهزية الصوامع لاستقبال إنتاج القمح المحلي بكفاءة عالية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، ضرورة الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده، وتكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة الأقماح، وانتظام أعمال التوريد، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع للتحقق من جودة الأقماح الموردة.

فيما أكد وزير التموين، استمرار التعاون والتنسيق مع المحافظة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرا أنه سيتم خلال الفترة القادمة زيادة عدد الصوامع لزيادة السعة الاستيعابية للمخزون الاستراتيجي للقمح.