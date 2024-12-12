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محافظ بني سويف يتفقد منفذا لبيع السلع الأساسية -صور

04:02 م الخميس 12 ديسمبر 2024
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  • عرض 4 صورة
    محمد هاني غنيم
  • عرض 4 صورة
    محمد هاني غنيم
  • عرض 4 صورة
    محمد هاني غنيم
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بني سويف-حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، منفذ بيع السلع بأسعار مخفضة بقرية طنسا بني مالو التابعة لمركز ببا، ضمن المبادرة التي تنفذها المحافظة وتحت إشراف مديرية التموين، مما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وتفقد المحافظ مكونات المنفذ بالسرادق المقام بجوار مبنى الوحدة المحلية، ويضم معظم السلع الأساسية والإستراتيجية ومنها السكر، و الأرز، و المكرونة، و الجبن، وزيوت الطعام، وغيرها، بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها في الأسواق والمحلات، مشيراً إلى أهمية التوسع في إقامة تلك المنافذ على مستوى المراكز، للتيسير على المواطنين في هذا الجانب.

رافق المحافظ خلال الزيارة جمعة عبد الحفيظ مدير مديرية التموين، و محمد بكري رئيس مركز ومدينة ببا، ووليد كامل نائب رئيس المدينة وعدد من التنفيذيين المعنيين.

محمد هاني غنيم السلع الأساسية بني سويف قرية طنسا
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