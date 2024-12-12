توزيع 100 سيارة أجرة باللوحات في قرعة علنية بالسويس -فيديو وصور

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السويس- حسام الدين أحمد:

أجرت محافظة السويس، قرعة علنية على 100 رخصة سيارة أجرة "تاكسي" لشباب السويس، وذلك ضمن مبادرة أمان وتوفير، التي أطلقتها المحافظة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قبل 3 أشهر، لتغطية احتياجات مدينة السويس والتجمعات السكنية الجديدة من وسائل الانتقال.

قال اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، إن اللجنة التي ضمت الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد والدكتورة سوزان الجندي المتحدث الرسمي للمحافظة بذلت جهود كبيرة لتخفيض قيمة السيارة من 800 ألف إلى حوالي 600 ألف على أن يتم سداد مبلغ 200 ألف جنيه لمن وقع عليه اختيار القرعة، مقدم للسيارة.

وجرى الاتفاق مع بعض الشركات لوضع ملصقات إعلانية على السيارات مقابل دفع مبلغ 100 ألف على مدار 3 سنوات وباقي المبلغ يتم التقسيط على 3 سنوات بعد اقصي 11 ألف جنيه شهريا.

وأوضح المحافظ أن يجري التنسيق مع توكيل السيارة لتوفير قطع الغيار من خلال فروعها، بأسعار مقبولة، مطالبا السائقين بالالتزام بالتعليمات المرورية والحفاظ على السيارات والمظهر الحضاري لهم، مشيرا إلي أن أعمال تتطلب من المحافظة يتم التنسيق مع المستفيدين، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب.

وجرت القرعة العلنية بشاطئ السوايسة بحضور اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس والدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ والقيادات التنفيذية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، ومئات الشباب المتقدمين للقرعة العلنية والذين سجلوا أسمائهم وأرقام الهوية عقب وصولهم.

وكانت محافظة السويس، طرحت المبادرة الفترة الماضية للحصول على سيارة أجرة بلوحات تاكسي، وتقدم 477 شاب وانطبقت الشروط على 463 شابا مقبولين لخوض القرعة، بينما تم الانتهاء من توزيع 18 رخصة أجرة لأصحاب السيارات الملاكي لتوفيق أوضاعهم والعمل بشكل قانوني بدلا من التحميل باجر بالمخالفة للقانون.

واستهدفت المبادرة زيادة المعروض من سيارات التاكسي لتغطية المدينة والقطاعات الصناعية والسياحية بالسخنة، بما يضمن التزام السائقين بتشغيل عداد التاكسي وتطبيق التعريفة المقررة، دون لجوء المواطنين لاستخدام السيارات الملاكي.

ونشرت صفحة "مصراوي" على الفيسبوك، بث مباشر لإجراء القرعة العلنية بحضور مئات الشباب، كما حرص محافظ السويس على إلقاء كلمة تحدث فيها إلى الشباب.