إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين نصف نقل ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 4 أشخاص، بإصابات مختلفة، في حادث تصادم سيارتين نصف نقل، على الطريق الصحراوي الشرقي في نطاق محافظة بني سويف، اليوم الخميس.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتين نصف نقل، على الطريق الصحراوي الشرقي بحري نفق سنور، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة أحمد كمال حسين، 41 عامًا، اشتباه كسر بالساق الأيسر، ومصطفى أحمد عويس، 38 عامًا، اشتباه كسر بالساق الأيمن، ومحمود بدوي عبد الرحيم، 51 عامًا، سحجات بالجسم، وجروح متفرقة بالوجه، وكدمات بالظهر، وإسلام خلف عبد النبي، 18 عامًا، سحجات بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.