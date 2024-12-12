2 طن مخدرات في فنطاس.. تفاصيل إحباط أكبر عملية تهريب بالإسماعيلية

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية من إحباط واحدة من أكبر عمليات تهريب المخدرات، بناءً على معلومات دقيقة وتحريات من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

كانت المعلومات تشير إلى اعتزام عنصرين إجراميين شديدي الخطورة في الإسماعيلية تهريب كميات ضخمة من المخدرات تشمل "الحشيش والهيدرو" بهدف الاتجار بها.

مصرع مهرب مخدرات وإصابة ضابط شرطة

عقب تقنين الإجراءات، قامت القوات بتحديد موقع العنصرين ووضعت خطة محكمة للإيقاع بهما، وعند استهدافهما بادر أحد المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، مما أدى إلى اشتباك مسلح.

أسفر التعامل عن إصابة ضابط شرطة بجروح متوسطة، بينما لقي أحد المتهمين مصرعه على الفور نتيجة لإطلاق النار، وتم القبض على المتهم الثاني.

مخدرات داخل فنطاس مياه

داخل سيارة "فنطاس" تم ضبط ما يقرب من 1.5 طن من مخدر الحشيش، ونصف طن من مخدر الهيدرو، بالإضافة إلى بندقيتين آليتين مخبأتين في مخازن سرية. ووفقاً للمصادر الأمنية، تقدر قيمة المضبوطات بحوالي 145 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إحالة المتهم المقبوض عليه إلى الجهات المختصة للتحقيق معه، وسط تأكيدات من السلطات الأمنية بمواصلة الجهود لمكافحة تجارة المخدرات وضمان سلامة المجتمع من المخاطر الناتجة عن هذه الجرائم.