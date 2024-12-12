تفاصيل جولة محافظ الدقهلية فى المنصورة وطلخا -صور

الدقهلية - رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، جولة تفقدية فى بعض شوارع مدينتي المنصورة وطلخا، وكذلك إدارات بالديوان العام للمحافظة، شملت المركز التكنولوجي.

وشدد المحافظ، على سرعة الاستجابة والرد على مطالب وشكاوى المواطنين من خلال الشباك الواحد مشيرا انه لن يتسامح في التقصير عن أداء وإنجاز الخدمة المطلوبة لأي مواطن مشيرا أن الجهاز التنفيذي كله يعمل لتوفير الخدمات للمواطنين في كل القطاعات.

وتفقد مرزوق، عدد من الإدارات بالديوان العام للمحافظة للوقوف على حسن سير العمل ومتابعة مستوى الأداء.

ووجه المحافظ، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية بزيادة عدد مقاعد انتظار المواطنين المترددين على لجنة فض المنازعات بمبنى الديوان العام للمحافظة، وتوفير ماكينة تصوير داخل المبنى لتوفير الوقت والجهد على المترددين،وأكد أن التعاون والتنسيق بين المحافظة وكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات متواصل لخدمة المواطنين في مختلف القطاعات.

وكلف محافظ الدقهلية، مدير الإدارة الهندسية بعرض تقرير تفصيلي لرفع كفاءة استراحة انتظار المواطنين بلجنة فض المنازعات للحماية من الأمطار خلال الشتاء ومن حر الصيف تيسيرا عليهم في الحصول على الخدمة المطلوبة،وتفقد الإدارة العامة للشئون القانونية للتأكيد على سرعة الفحص والرد على الشكاوى المعروضة.

وتفقد محافظ الدقهلية شوارع، فريدة حسان وصلاح سالم وطريق بلقاس والموقف الجديد بطلخا، وشوارع عبد السلام عارف والجمهورية والمشاية بالمنصورة للاطمئنان على مستوى النظافة وحالة الإشغالات ،مشددا على استمرار رفع كفاءة الشوارع ومستوى النظافة في كافة المناطق وكل المراكز.

واستمع خلال جولته إلى عدد من المواطنين بالشارع والمترددين على المصالح لتقديم طلبات أو لديهم شكوى ووجه بضرورة تيسير الإجراءات على المواطنين في إطار القانون.