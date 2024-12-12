"خضرة ومياه".. رحلة إلى الجمال بالجزر النيلية في المنيا - فيديو وصور

المنيا- جمال محمد:

أجرى مصراوي بثاً مباشراً من محافظة المنيا يرصد خلاله جمال الجُزر النيلية، والتي تنتشر في قلب نهر النيل بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وتمثل الجزر النيلية في المنيا لوحة فنية ساحرة، تلفت الأنظار إليها لكل من يقوم بالسير على كورنيش المحافظة، والذي يبلغ طوله أكثر من 6 كيلو متر تقريباً، ويتوافد بمحيطها الكثيرين لالتقاط الصور التذكارية .

كما تمثل الجزر النيلية مجتمعا متكاملاً، ويعيش على أرضها أسر كاملة، مصطحبين معهم أبنائهم، وكذلك المواشي والأغنام للتربية، فضلاً عن اصطفاف بعض المراكب النيلية حولها في الصباح الباكر للعمل في مهنة الصيد.