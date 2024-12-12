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بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص انهارت عليهم صخرة فى أسوان

03:00 م الخميس 12 ديسمبر 2024

سيارات إسعاف -أرشيفية

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أسوان – إيهاب عمران:

لقى 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس، انهارت عليهم صخرة أثناء البحث والتنقيب عن الذهب بمنطقة جبلية بأسوان.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة إدفو، بورود بلاغ عن مصرع 3 أشخاص أنهارت عليهم صخرة أثناء عملهم بالبحث والتنقيب عن الذهب بمنطقة جبلية، وجرى نقل الجثامين الى مشرحة مستشفى النيل التخصصي بمدينة إدفو

وتبين أن الجثث الثلاث لأشخاص يعملون في تكسير الأحجار في الجبل وهم: "خ. ح 27 سنة"، و"ح. ع 45 سنة"، و"أ. ح 33 سنة"، وجميعهم ينتمون إلى قرية كلح الجبل في مركز إدفو، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

مصرع أشخاص انهيار صخرة أسوان
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