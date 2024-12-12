مؤسسة "نحمي تراثنا" تطلق الدورة الثانية للتصنيع الأفريقي بأسوان -صور

أسوان – إيهاب عمران:

أطلقت مؤسسة نحمي تراثنا، اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتنسيقية شباب الأحزاب، وكيان شباب سند الصعيد، فعاليات الدورة الثانية للتصنيع الأفريقي، بمناسبة اليوم العالمي للتصنيع الأفريقي.

وقال عادل منيب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نحمى تراثنا، إن الدورة الثانية للتصنيع الأفريقي يشارك فيها شباب 10 دول أفريقية هي "السودان- مالي- أوغندا- الكاميرون- غينيا كوناكري- بوركينا فاسو- جنوب السودان- توجو- ليبيريا- النيجر" وشاركت هذه الدول بمشغولات يدوية بحديقة درة النيل، والتي تنوعت ما بين أشغال الخرز والأخشاب والملابس والشنط والصواني وتركيب العطور والبخور.

وأضاف أنه على هامش المعرض جرى تنظيم سباق جري لعدد من المشاركين من الشباب المصري والأفريقي لمسافة كيلومترين، بدءا من حديقة درة النيل حتى المسجد الكبير بالمدخل الشمالي لمدينة أسوان.

حضر الفعالية المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء إسماعيل الفار مساعد وزير الشباب، والدكتورة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، والسفير عبد القادر عبد الله القنصل العام بالقنصلية السودانية بأسوان، إضافة لأعداد كبيرة من أطفال المدارس وطلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان.