وداع مؤثر.. الآلاف يشيعون حاملة القرآن ووالدتها في البحيرة- صور

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البحيرة- علي عبد المنعم:

شيع الآلاف من أهالي محافظة البحيرة اليوم الخميس، جثماني الفتاة التي كانت تشارك في مسابقة القرآن الكريم وأمها، بعد وفاتهما في حادث سير مروع أثناء عودتهما من مسابقة بورسعيد الدولية.

الحادث وقع على طريق عودتهما، حيث اصطدمت السيارة التي كانت تقلهم بحاجز على الطريق، ما أدى إلى وفاة الفتاة وإصابة أمها والتي لحقت بها، جرت مراسم التشييع في موكب جنائزي مهيب بحضور أقارب وأصدقاء الفقيدتين.

وفاة المتسابقة سعاد رجب المزين

وتوفيت حافظة للقرآن الكريم من المتسابقين في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، وأصيب متسابقين آخرين، أمس الخميس، بعد اختبارهم وأثناء عودتهم إلى محافظة البحيرة مسقط رأسهم، وتوفيت السيدة "عبير"، والدة الطالبة لتلحق بابنتها بعد وفاتها بدقائق.

وأعلن الإعلامي عادل مصيلحي، المدير التنفيذي والمشرف العام على مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، وفاة المتسابقة "سعاد رجب المزين"، أثناء عودتها لمحافظتها بعد مسابقة بورسعيد الدولية، كما أعلن تعرض متسابقين آخرين من الأطفال والكبار للإصابة نتيجة الحادث.

وجاءت آخر الآيات التي قالتها المتسابقة في سؤال لجنة التحكيم: (حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ إلا الحق"، إذ كانت القارئة من المتميزات، ومن الممكن أن تتأهل للمسابقة الدولية، إلا أنها لقيت ربها قارئة للقرآن، وهي عائدة من مسابقة للقرآن الكريم.

ونعت اللجنة العليا لبورسعيد الدولية وعلمائها المتوفاة إلى رحمة مولاها، داعين الله عز وجل للمتوفاة الرحمة وللمصابين والمصابات الشفاء العاجل.

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