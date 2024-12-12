المشدد 3 سنوات للمتهم بابتزاز ابنة الفنانة شيرين عبدالوهاب في المنصورة

الدقهليةـ رامي محمود:

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 3 سنوات لطالب بكلية الهندسة لإدانته بـ ابتزاز "هنا" ابنة المطربة شيرين عبدالوهاب.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين خيرت المري، رئيس النحكمة، وذلك بعد سماع دفاع المتهم "ش. خ. م"، 19 عاما، طالب بكلية الهندسة، ومقيم منطقة الحوار بمدينة المنصورة، وذلك خلال جلسة سرية بناء على طلب دفاعه في القضية رقم 9127 لسنة 2024 جنايات قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 19910 لسنة 2024 كلي جنوب المنصورة.

كانت النيابة العامة أحالت "ش. خ. م"، 19 عاما، طالب بكلية الهندسة ومقيم منطقة الحوار بمدينة المنصورة دائرة قسم أول بمحافظة الدقهلية إلى محكمة جنايات المنصورة لاتهامه بـ ابتزاز الطفلة "هنا" نجلة المطربة شيرين عبدالوهاب عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" بغرض الحصول على مبلغ مالي كبير.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم علم أن المجنى عليها هنا ابنة شيرين عبدالوهاب، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى أنه هدد الطفلة المجني عليها هنا محمد مصطفى عبر شبكة التواصل الاجتماعي، بإفشاء أمور خادشة للشرف لها والمتحصل عليها من الجريمة محل التحقيقات.

كما شرع المتهم في الحصول بطريق التهديد على مبالغ مالية وانتهك حرمة الحياة الخاصة للطفلة المجني عليها واعتدى على القيم والمبادئ الأسرية المصرية بأن أرسل إليها بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي- والتي تنتهك خصوصيتها دون رضاها.

ووجهت النيابة العامة اتهاما للمتهم لأنه أذاع ونشر صورا ومقاطع مرئية خاصة بالطفلة المجني عليها دون رضاها عبر شبكة التواصل الاجتماعي وتعمد إزعاج ومضايقة الطفلة المجني عليها بإساءة استخدام وسائل الاتصالات، وأنشأ وأدار واستخدم حسابًا خاصًا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب جرائم مع استعمال وسائل الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.

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