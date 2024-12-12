ضبط عنصر إجرامي سرق سيارة نقل فى شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط عنصر إجرامي لسرقته سيارة نقل بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ بسرقة سيارة نقل "قلاب" أثناء توقفها بدائرة القسم.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، أن وراء ارتكاب واقعة سرقة سيارة نقل "قلاب" (عنصر إجرامي) بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، وأضاف بقيامه بإخفاء السيارة لحين التصرف فيها بالبيع لدى عميله سيئ النية (سائق – مقيم بمحافظة الشرقية) جرى ضبطه، وبإرشادهما توصلت قوات الأمن إلى السيارة المستولى عليها.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.