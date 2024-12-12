"أكلوا بطاطس وباذنجان".. إصابة أم وطفلتيها بتسمم في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيبت أم وطفلتيها باشتباه تسمم غذائي، داخل منزلهن بمركز بني سويف، اليوم الخميس، وجرى نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوصول"رحاب .ع.ع"، 22 عامًا، و طفلتيها "روان.م.س"، 3 أعوام، و"ريتال.م.س"، عام واحد، إلى مستشفى بني سويف التخصصي، مصابين بقيء ومغص واشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهن وجبة إفطار فاسدة "بطاطس وباذنجان" داخل منزلهن بمركز بني سويف.

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهن وحجزهن تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهن الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.