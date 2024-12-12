"صيادلة الإسكندرية" توفر 4 آلاف عبوة دواء مجانا لدعم 7 قوافل طبية -صور

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، توفير نحو 4 آلاف عبوة دواء مجانا خلال المشاركة في 7 قوافل طبية مجانية لخدمة المواطنين داخل وخارج المحافظة، بهدف لتحقيق أقصى استفادة للمرضى.

وأوضحت النقابة في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه جرى دعم 7 قوافل طبية بعدد 3 آلاف و963 عبوة، لخدمة 2213 حالة.

واستهدفت القوافل الطبية التي شاركت فيها ودعمتها نقابة صيادلة الإسكندرية عدة مناطق مثل: "برج العرب، ومنطقة وسط، وعزبة علي بكفر الدوار، والضبعة، والعلمين، والحمام، وسيدي عبد الرحمن".

ونُظمت القوافل بالتعاون مع مجموعة من الهيئات والمؤسسات منها "كلية الطب جامعة العلمين، المجلس القومي للمرأة، جمعية رعاية مرضى مستشفى المواساة، روتاري اليخت، ودار الملائكة لذوي الاحتياجات الخاصة كبار السن"، بمعاونة الدكتورة نشوة حسن منسقة القوافل بالنقابة.

وثمنت نقابة صيادلة الإسكندرية دور الجهات المتعاونة في إنجاح القوافل الطبية، كما رحبت باستقبال الأدوية من الصيادلة أعضاء النقابة الراغبين بالمشاركة في أنشطة القوافل.