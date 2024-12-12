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بالصور.. أسامة ربيع يشهد افتتاح موسم الحصاد بقطاع الاستزراع المائي في بورسعيد

12:01 م الخميس 12 ديسمبر 2024
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  • عرض 8 صورة
    أسامة ربيع يشهد افتتاح موسم الحصاد بقطاع الاستزراع المائي (4)
  • عرض 8 صورة
    أسامة ربيع يشهد افتتاح موسم الحصاد بقطاع الاستزراع المائي (5)
  • عرض 8 صورة
    أسامة ربيع يشهد افتتاح موسم الحصاد بقطاع الاستزراع المائي (6)
  • عرض 8 صورة
    أسامة ربيع يشهد افتتاح موسم الحصاد بقطاع الاستزراع المائي (7)
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    أسامة ربيع يشهد افتتاح موسم الحصاد بقطاع الاستزراع المائي (8)
  • عرض 8 صورة
    أسامة ربيع يشهد افتتاح موسم الحصاد بقطاع الاستزراع المائي (1)
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    أسامة ربيع يشهد افتتاح موسم الحصاد بقطاع الاستزراع المائي (3)
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، شركة قناة السويس للاستزراع المائي ليشهد افتتاح موسم الحصاد بقطاع حوض الاستزراع 23 في القطاع الشمالي للمزرعة جهة بورسعيد بعد تطويره واستزراعه لأول مرة، وذلك بالشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص الوطنية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بزيادة مساحة الأحواض المستزرعة بالشركة، وعقد شراكات مع القطاع الخاص.

واستمع الفريق ربيع إلى شرح تفصيلي من المهندس السيد شلبي، رئيس شركة قناة السويس للاستزراع المائي، عن معدلات تطوير أحواض الاستزراع السمكي، حيث جرى الانتهاء من تجهيز واستزراع 250 فدان بأسماك البلطي والبوري والطوبارة، فيما يتم العمل بالتوازي على تجهيز مساحة 150 فدان أخرى لتكون جاهزة للاستزراع بحلول العام المقبل.

كنا توجه الفريق ربيع لتفقد ترسانة بورسعيد البحرية حيث كان في استقباله قيادات الترسانة والعاملون بها، حيث تفقد ورشة بناء السفن.

أسامة ربيع موسم الحصاد الاستزراع المائي بورسعيد
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