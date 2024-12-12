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ضبط 65 كرتونة زيت تمويني منتهي الصلاحية في حملة رقابية بأسيوط -صور

11:58 ص الخميس 12 ديسمبر 2024
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  • عرض 10 صورة
    حملات بالمراكز والأحياء
  • عرض 10 صورة
    حملات بالمراكز والأحياء
  • عرض 10 صورة
    حملات بالمراكز والأحياء
  • عرض 10 صورة
    حملات بالمراكز والأحياء
  • عرض 10 صورة
    حملات بالمراكز والأحياء
  • عرض 10 صورة
    حملات بالمراكز والأحياء
  • عرض 10 صورة
    حملات بالمراكز والأحياء
  • عرض 10 صورة
    حملات بالمراكز والأحياء
  • عرض 10 صورة
    حملات بالمراكز والأحياء
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أسيوط ـ محمود عجمي:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد أحمد، عدة حملات على المخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وتمكنت الحملات من ضبط 65 كرتونة زيت تمويني منتهي الصلاحية في مخزن بالناصرية بمركز الفتح، وتحرير محضرين لتصرف في كمية تقدر بـ 16700 لتر سولار في إحدى محطات الوقود، بالإضافة إلى ضبط 300 زجاجة زيت غير صالحة للاستخدام الآدمي، و6 شكاير أسمدة خاصة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها في الأسواق، و11 ميزان مكتب بدون فواتير، بالإضافة إلى منشأة بدون ترخيص.

بدوره وجه اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بمواصلة الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع، لمنع أي ممارسات غير منضبطة والتصدي لمحاولات الغش التجاري، وتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد أبو النصر، أن المحافظة وضعت خطة شاملة لحماية المستهلكين، من خلال تكثيف الحملات اليومية المفاجئة في جميع مراكز ومدن المحافظة، والتأكد من توافر السلع الأساسية وجودة المنتجات المعروضة، والتصدي بقوة لأي مخالفات.

أسيوط زيت تموين المخابز الأسواق
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