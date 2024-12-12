بسبب الشبورة.. إصابة 12 عاملا في حادث على طريق الفيوم

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 12 عاملا بأحد المصانع، صباح اليوم الخميس، في حادث انقلاب أتوبيس "ميني باص" بطريق "الفيوم- بني سويف"، بسبب الشبورة الكثيفة التي حجبت الرؤية عن السائق، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مرفق من شرطة النجدة، بوقوع حادث إنقلاب أتوبيس "ميني باص"، تابع لأحد المصانع بطريق "الفيوم- بني سويف" أمام عزبة أبوسنة، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف لموقع البلاغ، و نقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

انتقلت 8 سيارات إسعاف على الفور إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وكشفت المعاينة الأولية عن تنوع الإصابات بين كدمات وكسور وجروح متفرقة بالجسم.

ومن بين المصابين، محمد كردي عبدالعزيز (41 عامًا) الذي أصيب بكدمة في الساق الأيمن والذراع الأيسر، ورجب إبراهيم محمد (33 عامًا) بكدمات بالرأس والساعد الأيمن. كما أصيب محمد عويس سيد (28 عامًا) بكدمات متفرقة بالرأس، ومحمد نبيل أحمد (23 عامًا) بجرح قطعي في اليد اليمنى واشتباه خلع بالكتف.

أما السائق شحاتة صبحي موسى (65 عامًا) فقد تعرض لكدمة بالساق والظهر واشتباه ما بعد الارتجاج. وشملت الإصابات الأخرى كدمات وسحجات متفرقة لبعض الركاب، من بينهم حسين جمال سيد (30 عامًا)، وعيسى أحمد شمندي (35 عامًا)، بالإضافة إلى جروح سطحية لحالات أخرى مثل رمضان نبيل عصفور (22 عامًا) وهاني محمد عبدالحميد (24 عامًا).

جرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة

وتحرر المحضر اللازم وتولت التحقيقات.