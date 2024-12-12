بالأسماء.. مصرع فتاة وإصابة 14 آخرين فى حادث تصادم على طريق جمصة

الدقهلية-رامي محمود:

لقيت فتاة مصرعها وأصيب 14 آخرين، جراء حادث تصادم ميكروباص بكساحة تقل معدات ثقيلة بالطريق الدولي الساحلي أمام مدينة المنصورة الجديدة بنطاق مدينة جمصة، وذلك نتيجة الشبورة المائية الكثيفة.

تلقي اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطةجمصة، بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي أمام مدينة المنصورة الجديدة، نتج عنه مصرع فتاة وإصابة 14 آخرين.

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين وفاة "سعاد رجب فراج"، 16 عاما، وإصابة: "احمد محمد سعد ، 12 عاما، بجرح 5 سم بالجبهة وكدمات بالجسم و مصطفى عصام ، 14 عاما، بكدمات بالجسم ، مني احمد سعد ، 17عاما،بسحجات وكدمات بالجسم ،و هبه رمضان متولى ، 18 عاما، باشتباه خلع بالكتف الأيمن ، حنين فتحي السيد ، 18 عاما، بكدمات بالضلوع ، ياسمين مصطفي علي ، 22 عاما، بجرح متهتك بالراس 5 سم و كسر بالساق الأيسر".

كما أصيبت :"عبير خطاب مغازي ، 78 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح متهتك بالجبهه، و تسنيم ماجد محمود، 15 عاما، باشتباه كسر بالذراع الأيسر و مريم رجب فرج، 16 عاما، بجرح قطعي بالقدم الأيسر 3سم و"ب. رجب فراج ، 14 سنة و آدهم طارق محمد ، 9 سنوات، باشتباه نزيف بالمخ والصدر، وطارق محمد مصطفي، 49 عاما، بجروح متهتكة باليدين وكسر مضاعف بالذراع الأيسر، ابراهيم طارق مصطفى، 16 عاما، بجروح متهتكة بالرأس واليدين و محمد احمد محمد البردان، 52 عاما، باشتباه في نزيف داخلي بالمخ واشتباه كسر بالحوض، و إصابة بالعين اليسري وجرح متعدد بالرأس والوجه.

ودفعت هيئة الإسعاف بـ 9 سيارات إلى موقع الحادث، لنقل الجثة والمصابين إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما رفعت آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.